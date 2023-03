Budowa S3 na najtrudniejszym etapie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. YouTube / GDDiA

Budowa drogi szybkiego ruchu S3 w naszym regionie wchodzi w najtrudniejsza fazę. Na odcinku między Świnoujściem, a miejscowością Dargobądz powstać muszą cztery węzły drogowe, dziesięć wiaduktów, dwie estakady, kładka dla pieszych oraz przejścia i przepusty dla zwierząt - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

- Jest to dla nas duże wyzwanie, nie są to łatwe odcinki, bardzo dużo węzłów, przejście przez Woliński Park Narodowy, przejścia górne i dolne dla zwierząt. Cała budowa to są obiekty inżynierskie, przejście nad liniami kolejowymi, duże estakady, odcinki ciężkie w realizacji. Wykonawcy dają radę. Jadąc do Świnoujścia, widać jak prace postępują z tygodnia na tydzień - Lendner.



Największym wyzwaniem na kolejnym odcinku, czyli między miejscowościami Dargobądz i Troszyn, jest budowa mostu nad rzeką Dziwną - dodaje Łukasz Lendner. - Powstaje bliźniaczy obiekt w Wolinie, most łukowy, ta konstrukcja jest zrobiona. Elementy tej konstrukcji są wykonywane w stoczni Wulkan, jak również w okolicach Radomia, skąd będzie przetransportowana.



Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku.