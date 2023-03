Inwestycja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia [ZDJĘCIA]

Dok pływający buduje Stocznia Wulkan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie infrastruktury dla nowego doku w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Dok ma być zacumowany od strony Stoczni Szczecińskiej. Stocznia będzie mogła remontować większe statki, co da też większe zyski.



- Oddaliśmy teren budowy firmie Doraco, która wygrała przetarg na wykonanie głębi dokowej. Po stronie Stoczni Gryfia prace już trwają. Przypomnijmy: to jest piąta morska inwestycja państwa - po przekopie, po Mierzei Wiślanej, po pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście, po rozbudowie gazoportu, po budowie tunelu... - wylicza prezes stoczni, Krzysztof Zaremba.



To będzie jeden z największych doków na Bałtyku.



- Ten dok nam zwiększy możliwości operacyjne prawie o połowę. To będzie największy dok na Bałtyku; dzisiaj takich doków jest trzy, to będzie czwarty taki dok w obrębie Morza Bałtyckiego o tych parametrach. Nośność - 27,5 tysiąca ton. To będzie duża rzecz i duże wsparcie dla możliwości operacyjnych stoczni - zaznacza.



Dok pływający buduje Stocznia Wulkan. Infrastruktura potrzebna do pracy doku to inwestycja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.