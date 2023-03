Program Czyste Powietrze to także koło zamachowe dla gospodarki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie trzykrotnie większe zainteresowanie programem Czyste Powietrze w 2023 roku, a złożone wnioski opiewają na ponad 11 miliardów złotych - informował w "Rozmowach pod krawatem" wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Obecnie można dostać do 136 200 złotych na ocieplenie domu i wymianę starego pieca. Pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze zwracał uwagę, że od stycznia obowiązuje nowa, prawie dwukrotnie większa stawka bezzwrotnej dotacji.



- Ponad 25 tysięcy wniosków od 3 stycznia już zostało złożonych w programie. Ogólnie mamy złożonych 565 tys. wniosków na ponad 11 miliardów złotych. Potężna kwota środków, która także nie tylko zasili portfele beneficjentów, ale też jest takim kołem zamachowym inwestycji, które polegają na wymianie źródła ciepła i docieplenia domu dla polskiej gospodarki - mówił Mirowski.



Paweł Mirowski zwracał również uwagę, że wciąż potrzebna jest promocja programu Czyste Powietrze. Co wynika chociażby z badań dotyczących sprzedaży okien i drzwi, gdzie ponad połowa kupujących nie słyszała o dotacjach na ich wymianę.