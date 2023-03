"Wojna wymalowana kredką - rok po.." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To przepełnione emocjami rysunki, pokazujące jak dzieci z Ukrainy, które zamieszkały w Szczecinie zmieniły się w ciągu roku. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim do zobaczenia wystawa "Wojna wymalowana kredką - rok po..". To kilkadziesiąt prac przygotowanych przez najmłodszych uchodźców wojennych.

Dzieci dzięki rysowaniu komunikowały się z nami, w ten sposób mówiły o swoich uczuciach, mówi Małgorzata Gola-Chmielewska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. - Różnica w rysunkach teraz a wcześniej jest bardzo duża. Wszystkie te dobre, przyjemne emocje były przykryte, bólem, stratą i tęsknotą. Teraz to co mamy to mamy nadzieję, budowanie relacji, oczywiście też tęsknotę za Ukrainą.



Za pomoc dziękowała pani Alina, która w Szczecinie zamieszkała po wybuchu wojny na Ukrainie. - Każde dziecko ma swoje historie narysowane kredką. Te rysunki przypominają picie kawy z dziećmi na rękach. A wtedy wy, Polacy, z czystym sercem, z taką szczerością i współczuciem w oczach ogrzaliście moje dzieci w objęciach.



Podczas wernisażu wystawy dzieci i ich mamy wręczyły wojewodzie zachodniopomorskiemu

Zbigniewowi Boguckiemu Medal Przyjaciół Dzieci.