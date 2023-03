IPN wręczył noty identyfikacyjne rodzinom ofiar totalitaryzmów [WIDEO]

Mat. YouTube / IPN

Rodziny zidentyfikowanych 20 ofiar terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich otrzymały od Instytutu Pamięci Narodowej noty identyfikacyjne. Ich szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN.

Wśród zidentyfikowanych znalazł się Stanisław Solecki, żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, który został skazany przez komunistyczny sąd w Szczecinie na karę śmierci. Dziś rodzina otrzymała notę identyfikacyjną.



- Został aresztowany przez patrol MO i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 20 lipca 1946 roku, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 sierpnia 1946 r. w więzieniu w Szczecinie. Szczątki Stanisława Soleckiego zostały odnalezione w czerwcu 2021 roku, podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - przedstawiano na uroczystości Stanisława Soleckiego.



Wśród zidentyfikowanych osób znalazł się też Jan Chowański ps. "Tadek", żołnierz III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którego aresztowała komunistyczna bezpieka w Nowogardzie. Zamordowano go w Łodzi w 1950 roku, tam też odnaleziono jego szczątki.



Wśród zidentyfikowanych jest Wacław Czępiński "Zbyszek", żołnierz Armii Krajowej oraz Delegatury Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie. Notę identyfikacyjną swojego ojca, zamordowanego w 1949 roku w więzieniu w Lublinie, odebrała Helena Sitarska. - To ponad 70 lat, jak tato nie żyje, to pierwsze takie przeżycie dla mnie. Jestem już jedyną córką, mama już nie żyje. Spodziewałam się wszystkiego, ale nie tego, że spotka mnie coś takiego, że będę chować swojego ojca, że będę miała gdzie zapalić znicz, że rodzina przyjdzie i się pomodli - powiedziała wzruszona Helena Sitarska.



Wśród zidentyfikowanych osób są ofiary terroru komunistycznego zamordowane na terenie Zamku w Lublinie, zmarli i zamordowani w więzieniu w Raciborzu, żołnierze podziemia antykomunistycznego z terenów Małopolski oraz jedna ofiara komunistycznego więzienia w Warszawie.