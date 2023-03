Okradli windy i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia

Fot. Janusz Wilczyński [Radio Szczecin] Fot. Janusz Wilczyński [Radio Szczecin]

Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia grozi podejrzanym o kradzież osprzętu wind na szczecińskich osiedlach.

W ciągu czterech dni pod koniec lutego dwaj mężczyźni skradli m.in. kable z ośmiu wind.



Policja po kilku dniach zatrzymała ich, przyznali się do winy - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Usłyszeli dziewięć zarzutów, w tym osiem związanych z uszkodzeniem wind oraz przywłaszczenia z nich kabli. Natomiast jeden z zarzutów dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówiła Macugowska-Kyszka.



Jeden z mężczyzn spędzi w areszcie co najmniej dwa miesiące, wobec drugiego zastosowano dozór policyjny. Akt oskarżenia ma trafić do sądu w najbliższych tygodniach.