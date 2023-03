Wypadek na S3. Droga zablokowana [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło ok. godziny 4:50. źródło: https://www.facebook.com/search/top/?q=OSP%20Wolin Do zdarzenia doszło ok. godziny 4:50. źródło: https://www.facebook.com/search/top/?q=OSP%20Wolin Do zdarzenia doszło ok. godziny 4:50. źródło: https://www.facebook.com/search/top/?q=OSP%20Wolin Do zdarzenia doszło ok. godziny 4:50. źródło: https://www.facebook.com/search/top/?q=OSP%20Wolin

Dwa samochody zderzyły się w Płocinie. Trasa S3 w okolicy Wolina jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 4:50.



- TIR zderzył się z osobówką, droga jest zablokowana, są objazdy - informuje nasza słuchaczka.



Jedna osoba jest ranna.



Policja wprowadziła objazdy przez Międzyzdroje, Kołczewo i Unin. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 9.