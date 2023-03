Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej

Polska stała się niezwykle wiarygodna na arenie międzynarodowej dzięki pomocy Ukrainie - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. W ten sposób komentował ostatnie wizyty zagraniczne premiera i prezydenta.

Mateusz Morawiecki był w Arabii Saudyjskiej, z kolei Andrzej Duda w Katarze na forum ONZ o krajach afrykańskich. Widać, że Polska rozszerza swoją dyplomację - mówił Manasterski.- Sprawy dyplomacji przez wiele lat ograniczały się w naszym kraju niemalże do relacji transatlantyckich, czyli USA, Kanada plus Unia Europejska. Jesteśmy w takim dniu, kiedy rzeczywiście nasze władze patrzą już na cały świat i jest to już naprawdę potrzebne - ocenił.Premier Morawiecki w Arabii Saudyjskiej rozmawiał między innymi o zwiększeniu współpracy energetycznej miedzy krajami.