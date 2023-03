ITS na ulicach Świnoujścia, czyli jazda po otwarciu tunelu

Inteligentny System Zarządzania będzie pomagał w sterowaniu ruchem na ulicach Świnoujścia po otwarciu tunelu.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na jego budowę. Kierowcy mogą się spodziewać nowoczesnych rozwiązań. Do ITS włączone będą wszystkie sygnalizacje w mieście.Pojawią się także tablice informujące kierowców m.in. o utrudnieniach drogowych, zalecanym objeździe czy ewentualnym zamknięciu tunelu.- Trzeba pamiętać też o jednym: przede wszystkim musi być sprawny ruch na skrzyżowaniach, bo to tam będzie problem, jeśli te samochody przyjadą i tutaj pomoże nam inteligentne sterowanie ruchem. Natężenie ruchu rośnie z roku na rok i w naszych prognozach jest to wykazane. Mamy również koncepcję lokalizacji różnego rodzaju parkingów, również wielopoziomowych, w tym lokalizację dla parkingów buforowych - zapowiada Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.Największą innowacją będą kamery na przejściach granicznych i przeprawie promowej Warszów rozpoznające tablice rejestracyjne. Ich zadaniem będzie zbieranie danych o liczbie realizowanych podróży oraz obliczanie czasu przejazdu dla pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych.