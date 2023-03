Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Uratował siostry i wezwał służby - to 12-latek z miejscowości Bonin w powiecie łobeskim. Chłopiec wzorowo zareagował, gdy jego domu wybuchł pożar.

Ogień pojawił się w kotłowni. 12-latek najpierw z domu wyprowadził dwie czteroletnie siostry, umieścił je w samochodzie na podwórku i nakrył je kocem. Później wezwał straż pożarną.



- Chłopiec wykazał się niebywałym profesjonalizmem podczas zgłoszenia pożaru. Podał dokładnie, gdzie i co się pali robiąc to w sposób spokojny i opanowany. Zachował pewien profesjonalizm dzięki zajęciom prowadzonym w KP PSP Łobez podczas "Dni otwartych strażnic" - informują strażacy.



Po czym wybiegł z bratem na drogę, by wskazać kierunek wozom strażackim.