Ruszyła budowa kościoła w Czarnej Łące k. Goleniowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przez ostatnie dziewięć lat msze święte odbywały się w namiocie rozstawionym przy skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Wycieczkowej.

Prace ziemne trwają, gdy tylko pogoda pozwoli zostaną wznowione.



- Założenie fundamentów, później ściany, no i konstrukcja dachowa; mamy cały materiał na dach łącznie z dachówką i wykładziną do środka. Materiały są. Sami parafianie będą budowali, wiele osób się zgłaszało - i elektrycy i budowlańcy, którzy mają maszyny. Społeczność jest zdeterminowana, żeby ten kościół szybko postawić - podkreśla ks. Dariusz Kiljan, proboszcz parafii w Załomiu.



Nowa, murowana świątynia pomieści około 60 wiernych. Patronką świątyni będzie błogosławiona Karolina Kózka beatyfikowana przez św. Jana Pawła II. Pochodziła ona z małopolskiej wsi Śmietana. Została brutalnie zamordowana przez żołnierzy rosyjskich w 1914 roku.



Budowa ma potrwać około 2-3 lat. Namiot zostanie rozebrany i trafi do innej parafii, gdzie będzie nadal służył wiernym.