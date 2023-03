Goleniowianie zdecydują, gdzie na stałe zagości Witold Pilecki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Goleniowie stanie pomnik Witolda Pileckiego. Goleniowianie zadecydują, gdzie będzie jego miejsce.

Brane pod uwagę są dwie lokalizacje - Plac Planty i skwer u zbiegu ulic T. Kościuszki i Konstytucji 3 Maja.



Zapytaliśmy o preferencje, co do miejsca postawienia pomnika goleniowian: - Moim zdaniem tutaj na tym skwerku będzie lepiej... Można będzie sobie usiąść na ławeczce i popatrzyć na niego. - Tutaj dzieciaki też jeżdżą na rolkach, zimą choinka stoi. A tutaj byłoby miło tak sobie usiąść i posiedzieć. - Moim zdaniem ta druga lokalizacja, bo tam jest takie bardziej miejsce reprezentacyjne, pomimo że te Planty są duże, to jednak tu jest taka bardziej rozrywkowa część. Wydaje mi się, że tak, jak tu jest pomnik, to tam gdyby był, to przy uroczystościach byłoby to bardziej miejsce zaciszne. - Ja bym chciała tutaj, na co dzień więcej ludzi tędy chodzi. - Tutaj skupisko młodzieży jest, żeby czasem nie zniszczyli.



Zagłosować można przez Internet, ale także w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.



Konsultacje trwają do 19 marca br. Inicjatorem budowy pomnika w Goleniowie jest Instytut Pamięci Narodowej.