Zmiany dla kierowców w kołobrzeskim porcie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy - zmiany w parkowaniu w kołobrzeskim porcie. Wszystko z uwagi na pociągi towarowe, które po latach przerwy powróciły w to miejsce.

Kołobrzeski magistrat zmienił organizację ruchu na ulicy Towarowej prowadzącej do portu. Liczba miejsc postojowych zmniejszyła się, gdyż kierowcy nie mogą już parkować prostopadle, a równolegle do jezdni. Zmiany wprowadzono, by samochody nie wystawały więcej na istniejące w porcie tory kolejowe. Wszystko dlatego, że po 10 latach przerwy ponownie uruchomiono torowisko, transporty do portu ponownie trafiają więc koleją, a o zaletach takiego rozwiązania mówi Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego.



- Jest bardziej ekologiczna od transportu drogowego i dzięki temu, że mamy czynną certyfikowaną bocznicę, dało się ją wykorzystać do transportu ładunków - mówi Lijewski. - Większe ilości przewieziemy koleją niż samochodami. Jest to mniej uciążliwe dla miasta i dla mieszkańców.



Kierowcy powinni więc w porcie patrzeć na znaki. Parkowanie na pamięć i blokada torów może się skończyć holowaniem pojazdu, co przytrafiło się w tym miejscu już niejednemu kierującemu.