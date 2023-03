Poszukiwali narkotyków. To był jednak dopiero początek kłopotów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Policjanci poszukiwali narkotyków, a przy okazji znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży. W efekcie 39-letni kołobrzeżanin może trafić na lata za kratki.

Policjanci z wydziału kryminalnego kołobrzeskiej komendy przeszukali mieszkanie 39-latka, gdyż wcześniej uzyskali informacje o tym, że może on być w posiadaniu narkotyków. Funkcjonariusze rzeczywiście znaleźli środki zabronione, w tym amfetaminę i pochodne kokainy. To jednak dopiero początek kłopotów mężczyzny. W czasie przeszukania policjanci zauważyli także nagromadzone artykuły przemysłowe, materiały budowlane i narzędzia. Okazało się, że pochodzą one z kradzieży na terenie powiatu kołobrzeskiego w czasie ostatnich trzech miesięcy.



Łączna wartość przedmiotów skradzionych przez 39-latka to 25 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się już do zarzucanych mu czynów. Jako że zarzuty kradzieży i posiadania narkotyków usłyszał w warunkach recydywy, grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia.