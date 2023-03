Statki "duchy" na Bałtyku

Bałtyk. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rosyjskie statki z wyłączonymi transmiterami umożliwiającymi ich lokalizację przewożą ropę przez Bałtyk. W ten sposób omijają unijne sankcje. Jednostki takie określane są mianem statków duchów.

Kapitan Jerzy Lipiński obawia się o ich stan techniczny, gdyż często są to jednostki stare. - Żeby statki były bezpieczne. Żeby, broń Boże, nie doszło do jakiegoś rozlewu na Bałtyku, bo wszystkie państwa powinny dołożyć starań, żeby nie wpuszczać takiego statku - powiedział Lipiński.



Wyłączenie transmiterów umożliwiających identyfikację i lokalizację statku jest niezgodne z przepisami - dodaje Jerzy Lipiński. - Konwencja Solas wymaga, żeby ten system był włączony na statku. Tak jest poprawnie, zgodnie z przepisami on powinien być włączony nawet w porcie. Tylko zmienia się jego status.



Rosyjskie statki ładują ropę naftową w dwóch portach bałtyckich Ust-Łudze i Primorsku. Przepływają przez cieśniny duńskie, a na wysokości Maroka ropa przeładowywana jest na większe tankowce, które wożą ją do Azji.