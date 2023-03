Gazowiec Orlenu przypłynie z pierwszym ładunkiem do Świnoujścia

Po południu (około godziny 17.00 - czas orientacyjny) do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie gazowiec „Lech Kaczyński” Grupy Orlen.

Będzie to pierwsza dostawa skroplonego gazu zrealizowana przez tę jednostkę. Koncern do 2025 roku będzie dysponował flotą ośmiu gazowców, wydzierżawionych na okres 10 lat.Drugi z gazowców, „Grażyna Gęsicka”, wejdzie do służby mniej więcej w połowie tego roku. Trwają ostatnie prace wewnątrz jego zbiornika i przy urządzeniach do tłoczenia skroplonego gazu. Docelowa flota ośmiu gazowców będzie przeznaczone głównie do transportu surowca ze Stanów Zjednoczonych.Grupa Orlen będzie użytkować gazowce na podstawie dziesięcioletniej umowy czarteru, podpisanej z norweską spółką Knutsen OAS Shipping, która specjalizuje się w obsłudze technicznej i handlowej statków do przewozu LNG. Jednostki będą w wyłącznej dyspozycji polskiego koncernu.Kolejne dwa gazowce mają być gotowe w 2024 roku, a następne cztery w 2025 roku. Wszystkie buduje firma Hyundai Heavy Industries. Korea Południowa jest głównym producentem gazowców na świecie, natomiast drugim są Chiny.