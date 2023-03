Fot. pixabay.com / LeoFra (CC0 domena publiczna)

To 19-latek, który włamał się do restauracji w Świnoujściu. Do zdarzenia doszło 25 października ubiegłego roku.

Mężczyzna najpierw wybił szybę w lokalu, później wszedł do środka. Ukradł talerze, alkohol i jedzenie o wartości ponad 5 tysięcy złotych.



Prokurata skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.