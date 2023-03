Falochron zachodni w Kołobrzegu może stać się turystyczną atrakcją [ZDJĘCIA]

Falochron w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Falochron w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Falochron w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Falochron w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Spacer po falochronie wschodnim w kołobrzeskim porcie jest jedną z popularnych atrakcji miasta. Pojawił się pomysł, by spacerowiczów wpuścić także na zachodnią stronę wejścia do portu.

Dotychczas falochron zachodni pozostawał niedostępny dla spacerowiczów. Wszystko przez ogrodzenie, jakie na tamtejszej plaży ustawiła Marynarka Wojenna. Płot przecinający plażę w lutym jednak zniknął, a to otworzyło drogę aż do liczącego 450 metrów falochronu.



Prezes Zarządu Portu Morskiego Artur Lijewski mówi, że natychmiast wzbudził on zainteresowanie spacerowiczów.



- Otrzymaliśmy też kilka głosów i pytań: czy tam można przebywać, jakie są zasady przebywania, czy można tam dojść swobodnie i czy jest tam bezpiecznie - mówi Lijewski.



Zarząd portu postanowił wystąpić do Urzędu Morskiego w Szczecinie o wydzierżawienie falochronu, dzięki czemu mógłby odpowiednio przystosować to miejsce do zwiedzania. Obecnie spacerujący robią to na własne ryzyko. Jak dodaje Lijewski, władze portu po przejęciu obiektu nie planują w tym miejscu wprowadzenia biletów wstępu.