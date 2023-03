Gróbarczyk o pierwszym polskim metanowcu im. Lecha Kaczyńskiego

Dziś do gazoportu w Świnoujściu przypłynie pierwszy gazowiec wyczarterowany przez Orlen.

To pierwsza podróż tego statku po wybudowaniu w koreańskiej stoczni.Statek nosi imię Lech Kaczyński - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk: - To niezwykle symboliczne i sugestywne wydarzenie, potwierdzające przede wszystkim to do czego przyczynił się prezydent Lech Kaczyński, który był przecież największym orędownikiem budowy gazoportu.Statek przywiózł skroplony gaz ze Stanów Zjednoczonych. - To niezwykłe wydarzenie, które potwierdza przede wszystkim właśnie tę cześć, która zostanie oddana człowiekowi, który ma największy udział w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polski - dodaje Gróbarczyk.Orlen wyczarteruje osiem tego typu statków. Będą one przywozić gaz skroplony głównie ze Stanów Zjednoczonych.