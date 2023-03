Zachodniopomorska policja ma nowych funkcjonariuszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W piątek ślubowanie złożyło 29 nowych policjantów. To już druga przysięga w tym roku.

W policji możemy realizować swoje pasje - mówi Lucyna Raduska, która dziś złożyła ślubowanie.



- Czy jest możliwość rozwoju? Ścieżka rozwoju jest cały czas, więc można się realizować, przy okazji także swoje pasje. I na pewno to jest też nauka na całe życie - mówi Raduska.



Policjanci, którzy bronili wschodniej granicy Polski, mieli rację - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Dodał, że w czasie wojny na Ukrainie wstąpienie do służb mundurowych to duża odwaga.



- Bardzo wiele waszych koleżanek i kolegów jechało chociażby na wschodnią polską granicę, na północny-wschód, na granicę z Białorusią. Po to, żeby odpierać ten atak hybrydowy, którego wtedy jeszcze nie wszyscy rozumieli, jak poważne to jest zagrożenie. Wielu obrażało polski mundur, policyjny, wojskowy. Dzisiaj okazało się, że wszyscy ci, przede wszystkim ci, którzy byli tam na służbie, mieli rację, żeby strzec polskiej granicy - mówi Bogucki.



Policja zachodniopomorska dalej ma wolne etaty.