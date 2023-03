Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie remont przejazdu kolejowego na ulicy Cukrowej w Szczecinie. To na linii kolejowej Szczecin Główny - granica państwa.

Naprawiana zostanie nawierzchnia, wszystko po to, by było tam bezpieczniej.



Zmienia się także organizacja ruchu w tej okolicy. Nie będzie można przejechać przez tory na ulicy Cukrowej. Kierowcy muszą poruszać się ulicą Południową. Inaczej pojedzie też komunikacja miejska.



Dla pieszych zabezpieczone zostanie przejście w poziomie szyn. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie ograniczały ruchu pociągów. Tak będzie od 13 do 17 marca.