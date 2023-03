Ruszają przygotowania do "Wielkanocy dla Samotnych"

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Chociaż do Świąt Wielkanocnych pozostał blisko miesiąc, to wolontariusze z Kołobrzegu już planują pomoc dla mieszkańców. Rozpoczynają się przygotowania do "Wielkanocy dla Samotnych".

To już piąta edycja akcji organizowanej w Kołobrzegu przez fundację "Wolne Miejsce". Tym razem wolontariusze przygotują 350 paczek, które trafią do osób samotnych, a także starszych i potrzebujących wsparcia.



Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że będą to paczki z żywnością: - Będzie to paczka z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi - żurek, biała kiełbasa, jajko wielkanocne, sałatka jarzynowa, słodycze, owoce i ciasta... Aby to wszystko przygotować musimy jednak najpierw zebrać potrzebne produkty.



Zapisy osób, które otrzymają taką wielkanocną pomoc zaplanowano na koniec marca.



Obecnie trwa zbiórka produktów, z których zostaną przygotowane świąteczne potrawy. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej fundacji. Wolontariusze zapraszają także wszystkich chętnych do pomocy na spotkanie organizacyjne 15 marca o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 7.



Samo dostarczanie paczek zaplanowano na Wielką Sobotę.