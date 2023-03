Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i opadami marznącymi na północy Polski.

Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, przez centralną część kraju przemieszcza się front atmosferyczny, który oddziela w Polsce pogodę wiosenną od zimowej.



- I tak na południu obserwowane będą opady deszczu, natomiast na północy - opady deszczu ze śniegiem, samego śniegu, a także deszcz marznący - mówił Walijewski.



Opady marznące mogą pojawiać się do soboty, do rana. Rzecznik IMGW powiedział, że dla województwa pomorskiego i częściowo zachodniopomorskiego zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu.



- Spaść tam może od dziesięciu do piętnastu centymetrów śniegu. Dodatkowo będzie również wzmagał się wiatr i wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiedział Grzegorz Walijewski.



Ostrzeżenia przed opadami śniegu na północy będą obowiązywały do soboty, do godziny 15.00.



W nocy w całym kraju nasili się wiatr i już jutro na północy porywy mogą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę, a w górach do 130 kilometrów na godzinę.