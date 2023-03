Rolnicy protestują, KOWR tłumaczy sytuację [WIDEO, ZDJĘCIA]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa tłumaczy swoją decyzję w sprawie spółki z Babinka.

Rolnicy już od ponad dwóch tygodni prowadzą protest pod siedzibą KOWR przy ul. Bronowickiej w Szczecinie domagając się rozwiązania umowy z francuskim gospodarzem prowadzącym gospodarstwo w Babinku. Według nich, umowa została przedłużona na zbyt długi okres.Zastępca dyrektora generalnego KOWR, Jacek Malicki tłumaczy, że dłuższa umowa ma być rekompensatą za utraconą przez spółkę ziemię, która trafi do rolników indywidualnych w przetargach.- Wiem, że jedna działka o powierzchni ok. 108 hektarów, która została wyłączona na rzecz rolników stanowiła kość niezgody, bo jej dzierżawcy bardzo na niej zależało i zależało też rolników. Zdecydowaliśmy się o wyłączeniu tej działki na rzecz rolników - powiedział.Innym z argumentów tłumaczących decyzję Ośrodka jest przedstawiony przez spółkę plan inwestycji na tym terenie. Ma tam stanąć, między innymi, biogazownia.- Jego plany inwestycyjne w postaci biogazowni, w postaci udoskonalenia produkcji ziemniaczanej na frytki z postawieniem zakładów przetwórczych to trend - zwłaszcza biogazownia - dla którego jest zielone światło - dodał.Protest rolników planowany jest do 23 marca.