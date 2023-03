Na wniosek policjantów i prokuratury ze Szczecinka sąd aresztował na okres trzech miesięcy dwóch mieszkańców Szczecinka.

Mężczyźni w wieku 22 i 25 lat w grudniu 2022 roku pobili 60-letniego mężczyznę, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Po kilku tygodniach zmarł.



Sprawcom może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Dla jednego z nich kara będzie surowsza, ponieważ działał on w warunkach recydywy.