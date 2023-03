Pierwsza dostawa LNG gazowcem "Lech Kaczyński" [ZDJĘCIA]

W świnoujskim terminalu przywitano pierwszy z wyczarterowanych przez Grupę ORLEN gazowców - metanowiec "Lech Kaczyński". Statek powstał w stoczni w Korei, a surowiec pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To jego pierwszy rejs. Rozładunek rozpoczął się w piątek po południu.

Uczcilismy pamięć śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 🇵🇱Lecha Kaczyńskiego. To Jego wizja i determinacja doprowadziły do powstania @TerminalLNG w Świnoujściu, w ktorym od momentu otwarcia przyjęto już 219 transportów skroplonego gazu pic.twitter.com/E29pVuLD01 — Zbigniew Bogucki🇵🇱 wojewoda zachodniopomorski (@BoguckiZbigniew) March 11, 2023





Gaz-System podkreśla, że to kolejna dostawa gazu do Polski. W sumie tą drogą dostarczono do Polski 22 miliardy metrów sześciennych gazu. - Od początku powstania terminalu było wiadomo, że inwestycja jest niezmiernie ważna dla Polski - powiedział prezes spółki, Marcin Chludziński.



Terminal LNG jest własnością Gaz-Systemu. Od 2022 roku posiada handlową zdolność regazyfikacyjną na poziomie 6,2 miliardów metrów sześciennych rocznie. Obiekt jest rozbudowywany, dzięki czemu zwiększy przepustowość do 8,3 miliardów metrów sześciennych gazu w skali roku, co pokryje ponad 40 procent szacowanego rocznego zapotrzebowania polskich odbiorców.





Obecnie trwa budowa trzeciego zbiornika oraz nowego nabrzeża terminal.







W planach na rok 2023 jest rozładunek ponad 60 dostaw.







Metanowiec przywiózł do Polski około 70 tysięcy ton LNG, czyli mniej więcej 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. Odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu gazu ziemnego wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.Drugi z gazowców - "Grażyna Gęsicka” rozpocznie swoją służbę w tym roku. Kolejne gazowce będą sukcesywnie dostarczane - dwa w przyszłym roku i cztery w 2025 roku. W sumie Orlen wyczarteruje 8 jednostek na 10 lat z możliwością przedłużenia. Wszystkie powstaną w Korei.Gazowiec "Lech Kaczyński" ma prawie 300 metrów długości i prawie 50 długości. Może przewozić 174 tys. m3 LNG.Wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin powiedział, że to wielki i przełomowy dzień.- Początek był wiele lat temu - to prezydentura śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy zainicjowano wielkie inwestycje, które pracują dziś na nasze bezpieczeństwo - to m.in. budowa terminala LNG - dodał.Prezes Grupy ORLEN Daniel Obajtek podkreślił, że terminal jest filarem strategii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.- Również dzięki współpracy rządu i Orlenu udało się zamrozić ceny gazu. Sam Orlen dopłaca 14 mld do zamrożenia cen gazu. Do tego, by polskie domy miały cenę gazu po 217 zł. To jest nie tylko to. To jest również zmniejszanie cały czas cen dla klienta cennikowego, przesuwanie drogiego gazu, który zakupiliśmy, bo każdy kupował i zakup następnego gazu - powiedział prezes Obajtek.Łącznie z dzisiejszą dostawą odebrano 219 dostaw LNG - to 17,5 mln ton gazu skroplonego. Najwięcej pochodziło z Kataru - 116 i Stanów Zjednoczonych - 83. Spółka odbierała dostawy także z Norwegii, Nigerii, Trynidadu i Tobago, jak również z Egiptu.Dostawy LNG pokrywają 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.Orlen będzie użytkować gazowce na podstawie umów czarterowych z Knutsen OAS Shipping oraz Maran Gas Maritime.