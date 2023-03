Marek Gróbarczyk w Szczecinie: to Polacy piszą program PiS-u [WIDEO]

Gospodarka kraju, realizacja polityki w zakresie bezpieczeństwa i inwestycje, które w ciągu ostatnich lat podniosły wartość i znaczenie Pomorza Zachodniego - to tylko niektóre z kwestii, które poruszył, podczas spotkania z wyborcami w Szczecinie pod hasłem "Przyszłość to Polska" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Minimalny deficyt finansów publicznych, luka vatowska na poziomie 4 proc., budżet państwa - 605 miliardów w stosunku do 285 - w 2015 roku. To są absolutnie sukcesy, które powodują, że dzisiaj jesteśmy państwem bezpiecznym - zapewnia Gróbarczyk.To Polacy zawsze pisali program PiS i tak będzie również tym razem - dodaje wiceminister infrastruktury: - Dla nas najważniejsza jest przyszłość i realizacja naszego programu. Chcemy wygrać, aby realizować politykę na przyszłość. Co mamy robić? O to właśnie państwa pytamy... Na tych opiniach się oprzemy.Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.