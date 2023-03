Nabór wniosków na 500 Plus trwa

Ponad 100 tysięcy wniosków o 500+ złożyli już rodzice z zachodniopomorskiego.

500+ dla obcokrajowców

Statystyki podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2024 roku ruszył 1 lutego.Osobie, która złoży prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku.Można to zrobić m.in. przez bezpłatną aplikację mZUS, która działa na telefonach komórkowych lub tabletach.Złożone w województwie zachodniopomorskim wnioski dotyczą 161 tys. dzieci.W całym kraju do ZUS wpłynęło ich już niemal 2,5 mln na prawie 3,9 mln dzieci.Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i też pozostałym cudzoziemcom, o ile są legalnie w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć potwierdzenie legalności pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".Świadczenie "500+" przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. I uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie specustawy. Jeśli chcą ubiegać się o świadczenie, powinni złożyć przygotowany w języku ukraińskim formularz SW-U.