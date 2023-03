Alkohol, promile i policjant po służbie. A to dopiero początek...

Kierowcę zbadano alkomatem, który wskazał ponad dwa promile. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad dwa promile alkoholu "wydmuchał" 65-letni kierowca zatrzymany na trasie S6.

Jechał z Goleniowa do miejscowości Płoty. Gdy był już niedaleko celu, zwrócił uwagę policjanta po służbie. Kierowca jechał całą szerokością jezdni zjeżdżając na pobocze. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i zatrzymał mężczyznę.



Wezwał patrol policji. Kierowcę zbadano alkomatem, który wskazał ponad dwa promile. Jak się okazało - już wcześniej stracił on prawo jazdy.



Teraz stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.