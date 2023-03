Szczecińska fundacja zaprasza do wielkopostnej zbiórki darów

Materiały: Fundacja Małych Stópek

Trwa zbiórka chemii gospodarczej dla domów pomocy społecznej oraz ośrodków opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Wszystko w ramach akcji "Wielkopostne porządki", którą przed Świętami Wielkanocnymi organizuje szczecińska Fundacja Małych Stópek.

Najczęściej do akcji włączają się szkoły, przedszkola, żłobki i osoby indywidualne - mówi Maria Drąg z Fundacji Małych Stópek. - Zbieramy artykuły chemii gospodarczej, środki piorące, czyszczące, rzeczy które są niezbędne przy przeprowadzaniu porządków w domu. Jeśli nie w domu, to w placówkach, bo to są domy dla dzieci, osób chorych czy niepełnosprawnych.



Akcja ma też swój wymiar bardziej duchowy niż tylko materialny, jeśli chodzi o okres Wielkiego Postu.



- Wiemy, że to są dni, kiedy człowiek troszeczkę zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, zatrzymuje się na chwilę, zaczyna troszkę sprzątać - duchowo, a co za tym idzie, myśli też o jałmużnie wielkopostnej. Myślę, że "Wielkopostne porządki" są bardzo dobrą okazją do tego, żeby właśnie taką jałmużnę złożyć, a w ten sposób też oprócz oczyszczenia duchowego, móc też wesprzeć tych najbardziej potrzebujących - dodaje Drąg.



Więcej szczegółów na stronie Fundacji Małych Stópek.