Francuski Senat przegłosował projekt budzącej ogromne protesty społeczne reformy emerytalnej. Jej najważniejszym punktem jest podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Projekt reformy poparło 195 senatorów, przeciw było 112. W tym tygodniu ustawa będzie jeszcze rozpatrywana przez wspólną komisję utworzoną przez członków wyższej i niższej izby parlamentu. Jeśli uzgodni ona tekst, ostateczne głosowanie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek w obu izbach parlamentu.W związku z pracami nad projektem reformy we Francji odbywają się masowe demonstracje związków zawodowych. W sobotę doszło do nich w 230 miastach. W całym kraju odbywają się też strajki.Według szacunków francuskich władz, w demonstracjach wzięło udział od ośmiuset tysięcy do miliona manifestantów.Centrale związkowe wzywają do podtrzymania presji na rząd. Od wtorku trwają bezterminowe strajki w sektorach energii i transportu. Kolejne demonstracje planowane są na 15 i 16 marca.