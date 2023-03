Dyskusja o autorytecie Jana Pawła II - i nie tylko - w "Kawiarence Politycznej"

Św. Jan Paweł II - papież Polak. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Według socjologa papież Polak jest w panteonie takich nazwisk dla naszego narodu jak Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. Konsekwencja wyzmazania takich osób z przestrzeni publicznej to krok w kierunku rozbioru państwa - zaznaczył profesor Domański.

Naród potrzebuje autorytetów, tym samym Polakom zależy na św. Janie Pawle II - mówił w kawiarence politycznej profesor Henryk Domański. - W związku z tym to jest drugi taki element, który tkwi w naszej świadomości i przemawia za potrzebą posiadania takiej świętości, tym bardziej, że to jest niecodzienna rzecz. To był ewenement w naszej historii, który tutaj się nie powtórzy, żeby mieć papieża Polaka.



Z kolei rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie profesor Waldemar Urbanik mówił w "Kawiarence Politycznej" o bezpieczeństwie. Jak twierdzi, dzięki modernizacji Wojska Polskiego wzrasta poczucie bezpieczeństwa obywateli.



- Dwa tygodnie temu czytałem artykuł, który był przedrukiem z prasy francuskiej, w której wyraźnie stwierdza się, że Polska staje się nieomal z dnia na dzień jedną z najsilniejszych armii Układu Północnoatlantyckiego, a w niektórych obszarach, tak jak chodzi np. o broń pancerna. Stwierdza się, że będzie to najpotężniejsza armia w Europie - Urbanik.



Polski rząd zdecydował w ostatnim czasie o zakupie czołgów Abrams, samolotów F35, ale też wzmocnił przemysł zbrojeniowy we własnym kraju kontraktując 1400 wozów Borsuk.