Fot. słuchacz Radia Szczecin Fot. słuchacz Radia Szczecin Fot. słuchacz Radia Szczecin

Chodzi o zwolenników i przeciwników tzw. "zółtego" wariantu drogi dojazdowej do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

W nocy nieznani sprawcy doszczętnie zniszczyli jeden z nich - powieszony przy ulicy Bursztynowej.



Jak poinformował nas właściciel baneru, "organizatorzy mieli zgodę na jego umieszczenie na płocie należącym do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nad Grzepnicą".



Przypomnijmy, że przyszła droga dojazdowa do Zachodniej Obwodnicy Szczecina, to zarazem przyszła, nowa obwodnica Polic.