95. ceremonia wręczenia Oscarów

Przed nami 95. ceremonia rozdania filmowych Oscarów. Od kilku lat statuetki, które wręczane są twórcom kina, produkowane są w Nowym Jorku. Wcześniej przez dziesięciolecia powstawały w Chicago, w fabryce należącej do potomków rumuńskich imigrantów.

Transport statuetek do Los Angeles odbywa się w ścisłym sekrecie. W przeszłości dochodziło do kradzieży Oscarów. Jedna z najbardziej spektakularnych miała miejsce 23 lata temu. Statuetki skradziono właśnie w trakcie transportu, na 18 dni przed ceremonią. Ostatecznie odnalazły się półtora tygodnia później. Jedną z nich dostał wówczas Andrzej Wajda.



Według niezależnych szacunków jubilerów, Oscar wart jest około pięciuset dolarów. Zbudowany jest przede wszystkim z brązu, a pokryty jest 24 karatowym złotem. Przedstawia nagiego rycerza, trzymającego dwuręczny miecz, stojącego na rolce filmu. Nigdy do końca nie wiadomo ile statuetek zostanie przyznanych, dlatego wytwarza się ich dodatkowy zapas. Każdego roku produkowanych jest od 50 do 60.