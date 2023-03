Dekada papieża Franciszka. Ocena wiernych

Papież Franciszek. Fot. pixabay.com / Annett_Klingner (CC0 domena publiczna)

Mija 10 lat od wyboru kardynała Jose Maria Bergolio na papieża. Ojciec Święty przybrał imię Franciszka. To pierwszy biskup Rzymu z Ameryki Południowej. Jezuita z Argentyny jest też pierwszym zakonnikiem od ponad półtora wieku na Tronie Piotrowym.

Jak dekadę prowadzenia przez niego Kościoła oceniają duchowni i świeccy?



Widzę troskę papieża o młodzież i sakramenty święte; to obrońca życia i godności człowieka - mówi salezjanin, ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.



- Cała droga synodalna jest procesem poszukiwania, odnowy Kościoła, odrodzenia wiary wśród wiernych, przekazania jeszcze większej odpowiedzialności - ocenił.



Szymon Jurksztowicz ze Wspólnoty Emmanuel ma wrażenie, że papież nie do końca rozumie kontekst historyczny Europy Środkowo-Wschodniej, co było widoczne na początku wojny na Ukrainie.



- Miało się wrażenie, że watykański przekaz był nastawiony na to, żeby nie pokazywać, kto jest agresorem, a kto ofiarą. W tej chwili, jak się czyta tweety papieskie to widać, że on ciągle wzywa do modlitwy za udręczony naród ukraiński - powiedział Szymon Jurksztowicz.



Papież przesunął akcenty poza Europę - dodaje ks. dr Krzysztof Łuszczek.



- Widać to chociażby w nominacjach kardynalskich, w tym, jak zmienia się skład kolegium kardynalskiego, kto wszedł do Rady Kardynałów, która bezpośrednio doradza papieżowi - zaznaczył.



Jak dodaje ks. Łuszczek, chodzi nie tylko o dowartościowanie Ameryki, ale też Kościoła w Korei.