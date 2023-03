Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

53-latek znieważył policjantów i został zatrzymany. Do interwencji doszło w jednej ze wsi na terenie gminy Myślibórz.

Mężczyzna wszczął awanturę i był agresywny wobec rodziny. Jak się okazało - był nietrzeźwy. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy.



Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że sprawca interwencji od 2021 roku ma zakaz zbliżania się do swoich najbliższych wydany przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu.



53-latek trafił do aresztu. Sprawą zajmie się sąd. Mężczyzna dopowie za niestosowanie się do wyroku sądu oraz za znieważenie interweniujących policjantów.



Za znieważenie funkcjonariuszy grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.