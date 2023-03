Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejnych jedenaście linii autobusowych uruchomionych zostanie w naszym regionie dzięki wsparciu środków rządowych. Pieniądze trafią do powiatu drawskiego i gryfińskiego oraz do gmin Chojna, Choszczno i Goleniów.

Przekazana dotacja zasili także budżet gminy Stepnica. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie dwóch linii, w tym jednej nowej - mówi Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy.



- To przede wszystkim jest linia Czarnocin - Stepnica i Jarszewko - Stepnica. Nowa trasa będzie przebiegała trasą Jaczewko - Stepnica. Rusza od 1 czerwca i będzie do końca roku, a później, jeżeli będą dalsze dotacje, to na pewno będziemy z tego korzystać - mówi Wyganowski.



W tym roku w województwie zachodniopomorskim na uruchomienie w sumie 256 linii autobusowych przeznaczono z budżetu państwa ponad 26 milionów złotych.