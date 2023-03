Poseł Kukiz'15: Dokumenty, na podstawie których powstał reportaż nie są wiarygodne

Św. Jan Paweł II - papież Polak. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Część mediów, które wspierają opozycję posuwa się do dowolnego bezeceństwa, żeby uderzyć w największy autorytet Polaków, papieża Jana Pawła II - mówił na naszej antenie w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

W ten sposób skomentował reportaż pod tytułem "Franciszkańska 3". Zdaniem posła, dokumenty, na podstawie których powstał reportaż nie są wiarygodne.



- Komuniści wiedzieli, że to wszystko są fałszywki i nie są to prawdziwe rzeczy i dlatego oni tego nie użyli. Jeżeli by tam było chociaż ziarenko prawdy, to oni by tego użyli. Przecież był w służbach specjalny wydział do walki z Kościołem. Wówczas nie zostało to wykorzystane. Ludzie wtedy żyli i zaświadczyliby, że to jest nieprawda - powiedział Sachajko.



Poseł Jarosław Sachajko uważa, że polski papież w tamtych czasach postępował dobrze.



- Wyprzedził kilka dekad to, co my w tej chwili zrobiliśmy. Bo w Polsce dopiero w 2016 roku powstała baza danych pedofilii, żeby szkoły i inne placówki, które mają dzieci, opiekują się dziećmi, mogły sprawdzić, czy osoba, którą chcą zatrudnić, nie jest w tej bazie. I trzeba przypomnieć, że i Platforma, i PSL nie głosowały za utworzeniem tej bazy - powiedział Sachajko.



Sejm przyjął większością głosów uchwałę w obronie dobrego imienia Papieża. Przeciwko uchwale głosowała Lewica, nie poparła jej też Koalicja Obywatelska.