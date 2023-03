"Romcio Tomcio" promuje Biblię

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Płyta z muzyczną twórczością i książka z rymami opisująca biblijne historie to dwie nowe propozycje Romana Kempińskiego. Znany pod artystycznym pseudonimem "Romcio Tomcio" autor i rekolekcjonista odwiedza kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej promując taką formę poznawania Pisma Świętego.

Od ponad 20 lat tworzy rymowane opowieści biblijne, teraz nagrał płytę złożoną ze swojej twórczości.



- Po pendrivie ten sam tytuł ale teraz w wersji płyty CD. Ci co mają odtwarzacze też mogą sobie posłuchać tych dziesięciu piosenek, szczególnie biblijnych i nie tylko. Zachęcam też do tego, żeby znać tematy z Pisma Świętego i żeby też Pana Jezusa poznać w ten sposób- mówi Roman Kempiński i dodaje, że jest też 15. książka w jego kolekcji. To "Biblijne Opowieści. Ojcowie", które są skierowane do szerokiego grona czytelników.



- Przedział wiekowy taki jest, zażartuje sobie nietypowy: od poczęcia do 99 lat, okazuje się, że i dorośli też czytują moje książki i mam też takie świadectwo, że czasami czytane są dzieciom, które są w brzuszkach - dodaje Kempiński.



W najbliższą niedzielę "Romcio Tomcio" będzie ewangelicznie rymował w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stargardzie.