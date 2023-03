Będzie nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu

Nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu ma ominąć sporne wody z Niemcami. Takie założenia znajdą się w opracowywanym we wtorek długoletnim planem inwestycyjnym Urzędu Morskiego w Szczecinie mówi Wojciech Zdanowicz dyrektor urzędu.

- Jesteśmy w trakcie szykowania programu wieloletniego, którego jednym z elementów jest inwestycja zapewniająca dostęp do portu w Świnoujściu o głębokości 17 metrów, a więc dla statków o zanurzeniu około 15 m. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowawczym tej inwestycji. Sam tor, to jest mniej więcej cztery razy większa inwestycja niż pogłębienie toru do Szczecina.Nowy tor ma mieć 65 kilometrów długości i 500 metrów szerokości.- Rozpatrujemy tę kwestię w wielu wariantach. Jednym z wariantów, przyznaję tym takim najbardziej w tej chwili przez nas pożądanym, jest trasa wschodnia, nowy tor podejścia do Szczecina, który rzeczywiście przebiega w pełni tylko i wyłącznie przez polskie Morze Terytorialnej, polską wyłączną strefę ekonomiczną, która w żaden sposób nie jest sporna z naszymi sąsiadami - mówi Zdanowicz.Szacunkowy koszt budowy to prawie 10 miliardów złotych. Inwestycja ma być rozłożona na lata. Nowy tor ma też umożliwić wpłynięcie dużych kontenerowców do terminalu, który ma powstać na wschód od gazoportu.