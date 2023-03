Rusza SBO. Można zgłaszać propozycje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Startuje kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Od wtorku można zgłaszać swoje propozycje inwestycji do zrealizowania w mieście. By to zrobić na liście poparcia trzeba zgromadzić 10 głosów poparcia.

Od tego roku 70% puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na - „Zielone SBO" - czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.



Nabór projektów potrwa do 13 kwietnia 2023 r. Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to ponad 17 mln złotych.