Będzie nowa linia autobusowa łącząca Złocieniec z Kaliszem Pomorskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jej uruchomienie przewidziane jest z początkiem kwietnia. Powstanie dzięki wsparciu rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Utworzenie tej linii wynikało z zapotrzebowania samych mieszkańców - mówi wicestarosta drawski - Waldemar Włodarczyk. - Będzie przebiegała przez Złocieniec, Osiek Drawski, kierunek na Żabinek do gminy Kalisz Pomorski zarówno jak i do Kalisza w gminie Kalisz Pomorski, jak również Giżyno. To są te właśnie małe miejscowości, które łączymy - gminy Wierzchowo i Kalisz Pomorski.



Nowa linia będzie miała prawie 50 kilometrów. Jej funkcjonowanie zaplanowane jest co najmniej do końca roku.