Nowy eksponat w Świnoujściu

Fot. Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

Miejsce na mikrofon i regulowane okulary, to ciekawostki, jakie zastosowano w masce przeciwgazowej z czasów drugiej wojny światowej. Idealnie zachowany egzemplarz trafił niedawno do Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Unikalny eksponat, w czasie wojny był wyposażeniem jednostek Kriegsmarine, choć wykorzystywano go również w artylerii nadbrzeżnej - mówi Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.



- To bardzo ciekawy eksponat, bo jest to niemiecka maska optyczna. Bardzo ciekawa, wykonana ze skóry. To była maska używana głównie w Marine, ale pod koniec wojny te maski zostały także przejęte przez inne jednostki Wermachtu. Została stworzona specjalnie dla marynarki po to aby można było w zagrożeniu gazowym normalnie korzystać z urządzeń optycznych - mówi Piwowarczyk.



Ciekawostką eksponatu są dodatki optyczne, jakie pozwalały żołnierzom w działaniach.



- Szkiełka miały specjalne nakładki. Nakładki umożliwiały dostosowanie tych oczek do konkretnego sprzętu, inne do dalmierza, inne do lornetki i dlatego używane one były głównie w marynarce wojennej, także oczywiście na okrętach podwodnych - dodaje Piwowarczyk.



Maskę i wiele innych eksponatów zobaczyć można na ekspozycji muzealnej przy Forcie Gerharda.