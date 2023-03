Utrudnienia w Mierzynie, tak będzie przez najbliższe miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawdopodobnie aż do końca lipca potrwa budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Topolowej w Mierzynie.

To też oznacza, że popularny skrót od krajowej dziesiątki w kierunku ulicy Łukasińskiego w Szczecinie przez cztery najbliższe miesiące będzie wyłączony z ruchu kierowców - mówi Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy w Dobrej.



- Kierowcy zobowiązani są do skorzystania z objazdu. Objazd wyznaczony przez ulicę Nasienną oraz Ukraińskiego. Bardzo przepraszamy kierowców, mamy nadzieję, że utrudnienia nie będą dla nich znaczące. Natomiast niestety wykonania tej sieci kanalizacji deszczowej o średnicach fi 1400-1600 niestety nie da się wykonać bezpośrednio pod ruchem pojazdów - mówi Kakowski.



Prace drogowe na ulicy Topolowej w Mierzynie do końca lipca prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Nasienną do skrzyżowania z ulicą Macieja.