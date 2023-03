Prawie 20 milionów złotych na opiekę nad niepełnosprawnymi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blisko 18 milionów złotych trafi do samorządów w województwie zachodniopomorskim na realizację dwóch programów "Asystent osobisty niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnienia".

Programy kierowane są do osób, które potrzebują naszej pomocy i uwagi, ale również do ich otoczenia - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Dwa programy, także w połączeniu z zadaniami własnymi samorządu w ramach pomocy czy opieki społecznej powoduje, że zmieniliśmy ten krajobraz, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Czy udało się zrobić wszystko? Na pewno nie, jeszcze wiele przed nami i po tej stronie rządowej, ale również po stronie samorządowej.



Nie wszystkie samorządy o te środki wnioskowały - dodaje wojewoda.



- 62 samorządy - jeżeli chodzi o asystenta, jeżeli chodzi o opiekę nad księgową - 57 samorządów, ja przypomnę w naszym województwie licząc gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu, mamy 134 samorządy. W pierwszym przypadku i w drugim przypadku nawet połowa samorządów nie jest zaangażowana. To jest sytuacja dla mnie zupełnie niezrozumiała - mówi Bogucki.



Środki na realizacje programów pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.