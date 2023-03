Niezwykła współpraca uczniów LO z Archiwum Państwowym w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Archiwum Państwowe w Szczecinie ma w zbiorach dokumenty po generale Aleksandrze Litwinowiczu. To jedyny generał przedwojennego Wojska Polskiego, który po wojnie osiedlił się i zmarł w Szczecinie.

Aleksander Litwinowicz był także żołnierzem Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego - mówi Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego:



- Są to przede wszystkim dokumenty dotyczące jego służby wojskowej, począwszy od służby w Legionach Polskich w czasie pierwszej wojny światowej, poprzez cały okres międzywojenny, czyli są to m.in.: mianowania najwyższych stopni, na poszczególne funkcje czy stanowiska, a także Książka Poborów czy legitymacja oficerska - wymienia Sitarz.



Młodzież z 3. Liceum Ogólnokształcącego tworzy film poświęcony generałowi - mówi Małgorzata Duras z Archiwum Państwowego: - Zgłosili się do nas uczniowie 3. LO w Szczecinie, przygotowując się do udziału w konkursie pt. "Póki nie jest za późno". To jest konkurs ogólnopolski, organizowani przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie znajduje się spuścizna dokumentowa generała, to bardzo cieszyliśmy się, ze mogliśmy pomóc.



Generał Aleksander Litwinowicz po wojnie pracował przy odbudowie portu w Szczecinie. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym.