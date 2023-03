Tauron buduje w Mierzynie farmę wiatrową

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

W przyszłym roku Tauron zakończy budowę farmy wiatrowej o mocy prawie 60 megawatów w Mierzynie na Pomorzu Zachodnim.

Złoży się na nią 15 turbin wiatrowych, każda o mocy czterech megawatów. Spółka rozpoczęła wylewanie fundamentów pod infrastrukturę farmy. To drugi pod względem wielkości i uzyskanej mocy projekt spółki, a z realizowanych obecnie - największy.



- Farma zapewni energię dla niemal 70 tysięcy gospodarstw domowych - powiedział Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia.



Eksperci podkreślają, że energia wiatrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii. Jej rozwój pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej do odbiorców końcowych - przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych.



Grupa Tauron ma 11 farm wiatrowych - m.in. w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu. Ich łączna moc to 416 megawatów. W budowie są kolejne cztery i jedna farma fotowoltaiczna.



W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 megawatami zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku - 3700 MW. Będzie to stanowić około 80 procent całego jej miksu wytwórczego.