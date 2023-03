Ruszył Jarmark Wielkanocny w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ręcznie dziergane serwety do koszyczków, ozdobne pisanki, kurki, zające i inne wielkanocne ozdoby wykonane przez świnoujskich rękodzielników już można podziwiać na mieszczańskim jarmarku.

Świąteczne ozdoby można wystawiać, oglądać i kupować na jarmarku stworzonym przez mieszkańców, dla mieszkańców, a jego pomysłodawczynią jest pani Ewa Mechło: - Jajeczka wykonane różnymi technikami, zające, wieńce wielkanocne. To jest u nas dostępne . Od 1 kwietnia będą same cuda. Ten wieniec wielkanocny jest wieńcem wiosennym, także może przez najbliższe trzy miesiące wisieć na drzwiach domu...



- Podoba mi się przede wszystkim to, że wszystko wykonane jest z sercem. - Każdy może przyjść i zobaczyć prace stworzone przez lokalny rękodzielników. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo kolorowe te pisanki - opowiadają kupujący.



Najwięcej, bo aż 25 wystawców w jarmarku weźmie udział między 1 a 7 kwietnia. Stoiska z rękodziełem będą wystawione w korytarzu pasażu Rondo w Świnoujściu.