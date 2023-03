"Etos polskiego żołnierza jest nam potrzebny do budowania wspólnoty" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wszyscy, których interesuje służba, będą mogli wstąpić do wojska podczas pierwszych Wojskowych Targów Służby i Pracy, które odbędą się w najbliższy piątek i sobotę w Gryfinie.

Podczas wydarzenia będzie tradycyjna grochówka, pokazy sprzętu wojskowego, będzie też można porozmawiać z żołnierzami - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Chcielibyśmy, żeby ten etos polskiego żołnierza był budowany. Jest to nam potrzebne społecznie. Dla budowania wspólnoty, dla polskiej armii, dla siły polskiego wojska - mówi Bogucki.



Pokażemy wszystkie rodzaje wojsk. Chcemy aby rekrutacja odbywała się ciągle - mówi płk Zbigniew Adamczyk z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.



- W czasie targów chcemy przede wszystkim zachęcać tych kandydatów, którzy widzą swoją przyszłość z wojskiem, do tego, aby to wyzwanie podjęli - mówi Adamczyk.



Targi odbędą się w Gryfinie, gdzie nie ma jednostki wojskowej - dodaje burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.



- Obserwujemy dramatyczne podziały społeczne w kwestiach poglądów politycznych. Armia powinna nas zjednoczyć. Wojsko Polskie, odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju, spełnia wyjątkową rolę i będzie miało olbrzymie znaczenie - mówi Sawaryn.



Targi odbędą się w 16. miastach w Polsce.