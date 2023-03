Film o św. Józefie był premierą tygodnia. "Wzruszający i potrzebny na dzisiejsze czasy"

Fot. pixabay.com / qiipqiipfly (CC0 domena publiczna)

W lutym po wejściu na ekrany kin był premierą tygodnia. Dziś jeszcze można go zobaczyć w Stargardzkim Centrum Kultury o 16.15. Potem będą jeszcze dodatkowe seanse w Szczecinie.

To film z elementami dokumentu, w którym oparta na faktach historia rodzinna staje się pretekstem do opowieści o św. Józefie. Na filmie była siostra zakonna z młodzieżą z placówki wsparcia dziennego przy parafii św. Rodziny w Szczecinie.



Siostra Izabela Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek przyznaje, że film jest bardzo wzruszający i potrzebny na dzisiejsze czasy. Skłania do refleksji, że zawierzenie i opatrzność świętych są prawdziwe i realne.



- Warto zaufać św. Józefowi we wszystkim, bo jest ukazany jako patron mężczyzn i patron dobrej śmierci, patron małżonków i patron tych, którzy czekają na potomstwo - mówi s. Jasińska.



Jak młodzi oceniają film? - Papież Jan Paweł II wskazywał współczesnemu światu św. Józefa jako niezawodny wzór i pomoc. Pokazuje nam to, że każdy człowiek ma możliwość doświadczenia pomocy od świętych i każdy człowiek zasługuje na drugą szansę - mówią.



Młodzież wraz z siostrą planują wiosną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.